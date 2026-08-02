به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین آمار مرکز مدیریت راه‌های کشور، از آغاز طرح سفرهای اربعین حسینی در ۲۵ تیرماه تا ۱۰ مرداد (مقارن با ۱۷ ماه صفر)، روند تردد زائران در پایانه‌های مرزی با تراکم بالا استمرار دارد. در این بازه ۱۷ روزه، دو میلیون و ۸۶۴ هزار زائر در مسیر رفت از کشور خارج و یک میلیون و ۵۱۹ هزار زائر نیز از طریق پایانه‌های مرزی به کشور بازگشته‌اند.

در بخش ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تاکنون بیش از ۷۳۱ هزار زائر با استفاده از ۳۰ هزار و ۶۳۴ سرویس اتوبوسی در مسیرهای رفت و برگشت جابه‌جا شده‌اند که ۱۷ درصد از کل جابه‌جایی‌های این ایام را شامل می‌شود. در این میان، مرز شهید سلیمانی (مهران) با میزبانی از ۶۹ درصد زائرانی که از ناوگان عمومی استفاده کرده‌اند، همچنان به عنوان پرترددترین و استراتژیک‌ترین گذرگاه مرزی کشور در عملیات اربعین شناخته می‌شود.

مرکز مدیریت راه‌ها با پایش مستمر جریان تردد، ضمن مدیریت ناوگان در مسیرهای رفت و برگشت، تمامی توان عملیاتی پایانه‌های مرزی را برای تسهیل بازگشت زائران در روزهای منتهی به اربعین به کار گرفته است.