محمد خلج، با هدف بررسی و ارزیابی خدمات فرهنگی ارائه‌شده به زائران اربعین حسینی، از موکب فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، مستقر در مرز خسروی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد خلج؛ دستیار دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با همراهی احسان تدین؛ مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل، یاسر تقوی؛ مدیرکل امور استان‌ها و انجمن‌ها و محمدی؛ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، با هدف بررسی و ارزیابی خدمات فرهنگی ارائه‌شده به زائران اربعین حسینی، از موکب فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، مستقر در مرز خسروی بازدید کرد.

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، همزمان با ایام اربعین سید و سالار شهیدان، موکب کتاب اربعین را با شعار «کتاب؛ همسفر مسیر نور» در ۵ مرز تردد زائران حسینی، برپا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با ایام اربعین حسینی، از ۳ تا ۱۳ مردادماه، موکب‌های فرهنگی و کتاب در مسیر تردد زائران اربعین، با شعار «کتاب؛ همسفر مسیر نور» در ۵ مرز تردد زائران حسینی به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، برپا می‌شود.

۵ موکب فرهنگی نهاد در مرز‌های استان‌های آذربایجان‌غربی، کرمانشاه، کردستان، خوزستان و ایلام، به ارائه خدمات فرهنگی و برنامه‌های ترویجی به زائران اربعین حسینی می‌پردازند.

استقرار این موکب‌ها، بخشی از برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های های عمومی کشور برای ارائه خدمات فرهنگی به عموم مردم، به‌ویژه زائران اربعین حسینی(ع)، در این ایام است که نشان‌دهنده پیوند عمیق کتابخانه‌های عمومی با فرهنگ عاشورایی و جریان‌های اجتماعی است.