مرز باشماق مریوان این روز‌ها تنها یک گذرگاه مرزی نیست؛ این‌جا نمادی از همدلی اقوام و مذاهب است که با زیرساخت‌های مهیا شده، به یکی از بهترین گزینه‌ها برای تردد زائران تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، علی‌اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور، در بازدید میدانی از این مرز، با نگاهی به آمار‌های تردد زوار گفت: تا این لحظه بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار خروجی از مرز‌ها ثبت شده و روند تردد‌ها بدون خللِ جدی ادامه دارد.

او با اشاره به ازدحام جمعیت در مرز‌های پرتردد مانند مهران، از زائران خواست تا برای حفظ کیفیت خدمت‌رسانی و آسایش خود، مرز‌های باشماق و تمرچین را در اولویت قرار دهند. پورجمشیدیان در این‌باره افزود: وقتی فشار جمعیت به مرز‌های اصلی بیش از حد شود، کیفیت خادمی برای مردم کاهش می‌یابد؛ اما در باشماق و تمرچین، به لطف همت برادران اهل سنت و شیعه، امکانات رفاهی و اقلیمی بسیار مطلوبی فراهم شده است.

رئیس ستاد اربعین، جلوه همکاری مردم کردستان و مواکب اهل سنت در کنار شیعیان را بی‌نظیر خواند و گفت: در مرز باشماق، معنای حقیقی وحدت امت اسلامی را می‌بینیم. علاوه بر میزبانی گرم، بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل زوار نیز در هر دو سوی مرز (ایران و عراق) به شکل رایگان انجام می‌شود که این خود بار بزرگی از دوش زائر برمی‌دارد.

وی در پاسخ به دغدغه‌ی همیشگی زائران درباره دشواری‌های مسیر بازگشت از مرز باشماق، از اقدامات اجرایی برای رفع این نقیصه خبر داد: ما کمبود‌های مسیر بازگشت را کاملاً درک می‌کنیم و این موضوع در سمت عراق نیز پیگیری می‌شود و از سال گذشته تلاش‌هایی برای تثبیت نقاط مشخص در عمود‌های ۵۷ تا ۵۹ آغاز شده تا با استقرار راهنما‌ها و مواکبِ ویژهِ بازگشت، زائران برای تأمین خودرو و مسیر بازگشت سردرگم نباشند.

او در پایان تأکید کرد که رایزنی‌ها برای ایجاد نظم در تردد زوار، مشابه سایر مرز‌های پرتردد، با جدیت دنبال می‌شود تا تجربه زیارت اربعین از مبدأ تا مقصد، با آرامش و خاطره‌ای خوش همراه باشد.