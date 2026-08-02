نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیران خارجه کویت، عربستان سعودی و اردن، راه‌های کاهش تنش در منطقه را بررسی و بر ضرورت پایبندی به گفت‌و‌گو، اجرای مفاد یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی جامع تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور، در گفت‌و‌گو‌های تلفنی جداگانه با وزیران امور خارجه کویت، عربستان سعودی و اردن، آخرین تحولات منطقه و راه‌های کاهش تنش را بررسی کرد.

بر اساس اعلام وزارت خارجه قطر، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در تماس با وزیر امور خارجه کویت، بر ضرورت پایبندی به گفت‌و‌گو و اجرای آنچه در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا مورد توافق قرار گرفته است، تأکید کرد.

وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در این تماس، بر حمایت کامل دوحه از تلاش‌ها برای کاهش تنش، جلوگیری از تشدید بحران و دستیابی به توافقی جامع بار دیگر تأکید کرد.

در ادامه این رایزنی‌های دیپلماتیک، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیران امور خارجه عربستان سعودی و اردن نیز درباره راهکار‌های کاهش تنش در منطقه گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

این تماس‌های دیپلماتیک در حالی انجام می‌شود که کشور‌های منطقه در تلاش هستند از طریق رایزنی‌های سیاسی، مانع از گسترش دامنه تنش‌ها و پیامد‌های امنیتی آن در منطقه شوند.