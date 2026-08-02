پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی، سالروز صدور منشور راهبردی و ۹ بندی «رهبر شهید انقلاب اسلامی» را یومالله بازخوانی مأموریتهای خطیر در مسیر تحقق «مدرسه تراز انقلاب اسلامی» دانست و بر نقشآفرینی مؤثر دانشآموزان جهادگر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام سرتیپ دوم پاسدار سیاوش مسلمی به اعضای گروههای جهادی دانشآموزی به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
فرزندان برومندم، اعضای غیور گروههای جهادی دانشآموزی.
سلام علیکم.
دهم مردادماه، برای ما در سازمان بسیج دانشآموزی، فراتر از یک تاریخ در تقویم، «یومالله» بازخوانی مأموریتهای خطیر در مسیر تحقق «مدرسه تراز انقلاب اسلامی» است؛ سالروز صدور منشور راهبردی و ۹ بندی «رهبر شهید انقلاب اسلامی» (رضوانالله تعالی علیه) که همچون مرامنامهای هویتی، مسیر پیوند عرق جبینِ کار جهادی با جوهر قلمِ علم و معرفت را برای نوجوانان ترسیم میکند.
شما فرزندان جهادگرم، تبلور عینی این منشور در بوم دانشآموزی هستید. اگر مفهوم جهاد در نگاه کلان به سازندگی عمرانی گره خورده است، جهاد تخصصی شما در سنگر تعلیم و تربیت، کیفیتی متمایز و پیشرو دارد. حضور پرنشاط شما در طرحهای هجرت، بهسازی و شادابسازی مدارس، برگزاری کلاسهای تقویتی برای همسالان در مناطق محروم و روایت هنرمندانه این ایثار، نشان میدهد که شما معماری نسل آینده را از حیاط مدارس آغاز کردهاید.
رهبر شهیدمان (اعلیالله مقامه) به ما آموخت که کار جهادی، پیش از آبادانی محیط، آبادگر دلهای پاک نوجوانان است. امروز که پرچم این مسیر پرافتخار در دستان باکفایت ولیامر مسلمین، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) قرار دارد، رسالت ما و شما دوچندان شده است. ما در قرارگاههای جهادی دانشآموزی موظفیم روحیه جهادی را به مؤلفه اصلی نظام تربیتی و پرورشی کشور بدل سازیم.
اینجانب، دستان کوچک، اما حماسهآفرین شما افسران نوجوان جنگ نرم را میفشارم. از شما میخواهم با محور قرار دادن این منشور ۹ بندی، مدرسه را به کانون جوشان امید، خودباوری و خدمت مؤمنانه تبدیل کنید؛ چرا که آینده روشن ایران اسلامی، از مسیر همین تختهسیاهها و نیمکتهایی میگذرد که با دستان جهادی شما رنگ «حیات طیبه» گرفتهاند.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته