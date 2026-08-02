سخنگوی ستاد مرکزی اربعین گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون، بیش از ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار زائر برای راهپیمایی اربعین از مرز‌های شش گانه کشور خارج شده‌اند و بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر پس از زیارت به کشور بازگشته‌اند.

علی جعفری در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: ۲ روز مانده به اربعین حسینی، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کشور عراق حضور دارند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین به زائران توصیه کرد؛ با توجه به گرمای هوا، سفر خود را در کوتاهترین زمان ممکن، به پایان رسانند.

همچنین جعفری تاکید کرد: باتوجه به آمادگی شبانه روزی تمامی مرزها، به زائران توصیه می‌شود برای جلوگیری از معطلی در پایانه مهران، در مسیر برگشت از ظرفیت دیگر مرز‌ها استفاده کنند.