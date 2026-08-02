خدمت بدون وقفه گمرک به موکب های اربعین

خدمت بدون وقفه گمرک به موکب های اربعین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: گمرکات استان همانند سال‌های گذشته تا زمان بازگشت آخرین زائر، خدمات مورد نیاز موکب ها و زائران اربعین را ارائه خواهد کرد.

رسول کوهستانی پزوه افزود:در این مدت ۱۸۱ موکب معرفی شده پس از دریافت مجوزهای لازم، تشریفات گمرکی محموله‌های خود در قالب هزار و ۴۲۳ اظهارنامه به وزن هزار و ۵۰۰ تن موادغذایی و ۳ هزار و ۱۰۰ تن تجهیزات را انجام داده‌اند .

وی ادامه داد: تعداد حامل‌های خروج موقت شامل هزار و ۱۰۹ دستگاه کامیون و تریلی و ۱۲۷ وانت‌بار بوده است.

کوهستانی با بیان اینکه گمرک استان برای تسریع در روند خدمات‌رسانی، محل ویژه و مناسب جهت ورود اطلاعات، اظهار کالاها و تجهیزات موکب های ستاد اربعین تجهیز کرده‌بود، ادامه داد: خدمات گمرکی تنها محدود به ساعات اداری و مکان گمرک اصفهان نبوده و همکاران ما خارج از ساعات اداری، و حتی در روزهای تعطیل، در محل استقرار موکب ها در شهرستان‌های مختلف استان نیز تشریفات گمرکی را انجام داده‌اند تا تردد غیر ضروری و حوادث جاده‌ای استان کاهش یابد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از هرگونه وقفه در ارائه خدمات، از ظرفیت نیروهای گمرک فرودگاه نیز استفاده شده و کارشناسان بیشتری به این حوزه اختصاص یافته‌اند.

رسول کوهستانی پزوه افزود: گمرک تعطیل‌‌پذیر نیست و هر زمان و هر مکانی که نیاز باشد، همکاران ما برای ارائه خدمات و تسهیل امور زائران اربعین حضور خواهند داشت.