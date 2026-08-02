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مجموعه مستند «زندگی پنهان پارک جنگلی»، با نگاهی به حیات پنهان جانوران و زیستبوم یک پارک جنگلی در انگلستان، از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه مستند «زندگی پنهان پارک جنگلی»، امشب ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۴ بازپخش می شود.
این مستند با سفر به یکی از پارکهای جنگلی سرسبز انگلستان، لایههای پنهان زندگی در دل طبیعت را به تصویر میکشد، جایی که در پسِ آرامش ظاهری، زیستبومی پویا و سرشار از تعاملات شگفتانگیز میان گونههای مختلف جانوری و گیاهی جریان دارد.
«زندگی پنهان پارک جنگلی» با بهرهگیری از تصاویر دیدنی و روایتهای علمی، رفتار جانوران، چرخههای طبیعی و روابط پیچیده حاکم بر این زیستبوم را بررسی کرده و مخاطبان را با شگفتیهای دنیای حیات وحش آشنا میکند.