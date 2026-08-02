شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مسیر‌ها و ساعت شروع پیاده‌روی عظیم دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی را اعلام کرد.

مسیر‌های پیاده‌روی جاماندگان اربعین در کهگیلویه و بویراحمد

مسیر‌های پیاده‌روی جاماندگان اربعین در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مسیر‌ها و ساعت شروع پیاده‌روی عظیم دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد را که در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ با شعار محوری: «باید برخاست» برگزار می‌گردد را به شرح زیر اعلام کرد:

🔘 یاسوج: از میدان جهاد به سمت امامزاده قاسم (ع)، ساعت ۸/۳۰ صبح

🔘 دهدشت: از جلوی ناحیه مقاومت بسیج به سمت میدان امام حسین (ع)، ساعت ۱۷

🔘 گچساران: از فلکه فرودگاه (میدان شهید امیدبخش) تا حرم مطهر امامزاده جعفر (ع)، ساعت ۵ صبح

🔘 لیکک: از گلزار شهدای گمنام به سمت گلزار شهیدان خوب، ساعت ۱۷

🔘 چرام: میدان فرشته، جاده دهدشت، امامزاده بی‌بی رشیده (س)، ساعت ۱۷

🔘 سی‌سخت: از امامزاده سید محمد (ع) تا امامزاده ابراهیم (ع) روستای کریک، ساعت ۷/۳۰ صبح

🔘 باشت: از میدان خروجی شهر به سمت امامزاده سید محمد (ع) روستای سرآب بیز، ساعت ۵ صبح

🔘 لنده: مسیر شماره ۱:

از جلو سپاه به طرف شهرک فجر، روستای مونه به سمت امامزاده عمادالدین ولی (ع)

مسیر شماره ۲:

از روستای دم تنگ، جاده شیتاب، به طرف روستای مونه به سمت امامزاده عمادالدین ولی (ع)، ساعت ۶ صبح

🔘 مارگون: از مصلی امام رضا (ع) به سمت تپه نورالشهدا، ساعت ۹ صبح

🔘 سوق: از امامزاده یوسف (ع) تا امامزاده پیر شهید بلوط بنگان، ساعت ۹/۳۰ صبح

🔘 پاتاوه: ازجلوی مسجد امام حسین (ع) به طرف گلزار شهدای گمنام، ساعت ۱۷

🔘 دیشموک: از میدان شهدا تا امامزاده میرسالار (ع)، ساعت ۷ صبح

🔘 قلعه‌رئیسی: از گلزار شهدای گمنام تا امامزاده سید محمود (ع)، ساعت ۶ صبح

🔘 سرفاریاب: گلزار شهیدان دیرباز به سمت گلزار شهدای مرکزی، خیابان امام خمینی (ره) مسجد حضرت ابوالفضل العباس (ع)، (مصلی)، ساعت ۸/۳۰ صبح

🔘 چیتاب: از میدان بسیج به سمت امامزاده عبدالله (ع)، ساعت ۹ صبح

🔘 ممبی: از روبروی بخشداری به سمت امامزادگان سیداسدالله و سیدابراهیم روستای منیزور، ساعت ۵ صبح