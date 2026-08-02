سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از سال ۱۴۰۰ تاکنون توانسته با اجرای پروژه‌های متنوع در حوزه‌های فضای سبز، زیباسازی، نورپردازی، مدیریت منابع آب و ساماندهی منظر شهری، گام‌های مؤثری در ارتقای کیفیت محیط شهری بردارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد، از بررسی گزارش عملکرد چهار ساله سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نشست این کمیسیون خبر داد و اظهار کرد: گزارش ارائه‌شده نشان می‌دهد این سازمان از سال ۱۴۰۰ تاکنون توانسته با اجرای پروژه‌های متنوع در حوزه‌های فضای سبز، زیباسازی، نورپردازی، مدیریت منابع آب و ساماندهی منظر شهری، گام‌های مؤثری در ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان بردارد.

فاطمه زارع بیدکی با بیان اینکه اعضای کمیسیون ضمن ارزیابی عملکرد سازمان، بر استمرار این مسیر تأکید کردند، افزود: توسعه روش‌های نوین آبیاری، اجرای آبیاری زیرسطحی، افزایش ظرفیت مخازن ذخیره آب، توسعه شبکه انتقال آب خام و تکمیل خطوط انتقال پساب، از مهم‌ترین اقدامات زیرساختی این سازمان در سال‌های اخیر بوده که نقش مهمی در مدیریت پایدار فضای سبز شهر ایفا کرده است.

زارع بیدکی ادامه داد: بهره‌گیری از حدود ۱۹ کیلومتر خط انتقال پساب برای آبیاری نزدیک به ۸۰ هکتار از فضای سبز شهری، جداسازی آب شرب از شبکه آبیاری، توسعه گلخانه‌ها، اجرای طرح‌های بازیافت سبز، گیاه‌پزشکی، هرس اصولی درختان و صیانت از باغ‌های شهری، بخشی از برنامه‌هایی است که با هدف حفظ منابع آبی و توسعه پایدار فضای سبز به اجرا درآمده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیباسازی شهری گفت: اجرای پروژه‌های فضاسازی مناسبتی، ساخت المان‌های شهری، دیوارنگاره‌ها، نورپردازی بنا‌های تاریخی، بازسازی مبلمان شهری، ساماندهی پل‌های عابر پیاده، نصب و به‌روزرسانی بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ تابلوی معابر و اجرای طرح‌های متنوع منظر شهری، در ارتقای هویت بصری یزد تأثیر قابل توجهی داشته است.

وی همچنین بهره‌برداری و توسعه بوستان‌های بانوان و حضرت معصومه (س)، اجرای طرح گل مهر، ساماندهی میادین و فضا‌های عمومی و برگزاری برنامه‌های آموزشی شهروندی را از دیگر اقدامات شاخص این سازمان برشمرد و افزود: این اقدامات علاوه بر افزایش سرانه خدمات شهری، به بهبود کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی در شهر کمک کرده است.

زارع بیدکی در پایان با تأکید بر اینکه مسیر تحول سیمای شهری باید با قدرت ادامه یابد، خاطرنشان کرد: کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری بر اجرای طرح‌های خلاقانه و متناسب با هویت تاریخی یزد تأکید دارد و انتظار می‌رود پروژه‌هایی همچون ساماندهی زیرگذرها، توسعه آب‌نما‌های شهری، ارتقای نورپردازی، بهسازی فضا‌های عمومی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین طراحی منظر شهری با شتاب بیشتری دنبال شود.