در روز‌های منتهی به اربعین حسینی، موکب‌های آبدانان با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر در شهر‌های آبدانان، سراب‌باغ و مورموری، با برپایی نماز جماعت، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی، به زائران کربلای معلی خدمت‌رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛در روز‌های منتهی به اربعین حسینی، موکب‌های شهرستان آبدانان با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر در حال خدمت‌رسانی به زائران کربلای معلی هستند.

این موکب‌ها تنها محلی برای استراحت و پذیرایی از زائران نیستند، بلکه روایتگر فرهنگ ایثار، محبت و مهمان‌نوازی مردم منطقه در مسیر عاشقی کربلا هستند؛ جایی که خدمت به زائران، جلوه‌ای از ارادت قلبی مردم به سیدالشهدا (ع) است.

حجت‌الاسلام حسینی‌احمد فداله، امام جمعه آبدانان، با اشاره به فعالیت سه موکب در شهرستان گفت: این موکب‌ها در شهر آبدانان، شهر سراب‌باغ و شهر مورموری برپا شده‌اند و خدمات مختلفی را به زائران ارائه می‌کنند.

برپایی نماز جماعت، پذیرایی از زائران، فراهم کردن فضای استراحت و اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله فعالیت‌های موکب‌های آبدانان در ایام اربعین است.

موکب‌های این شهرستان تا سه روز پس از اربعین نیز در مسیر رفت و برگشت زائران فعال بوده و آماده خدمت‌رسانی به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) هستند.