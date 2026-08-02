به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،قناعتیان گفت: امسال در تیرماه، ۲۴ واحد مرغداری گوشتی با انجام ۵۶۸ هزار و ۷۱۷ قطعه جوجه‌ریزی، نقش مهمی در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار داشتند.

او با اشاره به استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی بیان کرد: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، از این میزان جوجه‌ریزی، حدود یک هزار و ۴۲۲ تن گوشت مرغ پس از پایان دوره پرورش تولید و به تدریج وارد بازار مصرف خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم ادامه داد: برنامه‌ریزی مستمر برای جوجه‌ریزی، پشتیبانی از تولیدکنندگان و نظارت بر روند تولید، از عوامل مؤثر در حفظ پایداری تولید و تأمین به‌موقع گوشت مرغ مورد نیاز شهروندان است.

رئیس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم نیز بیان کرد: تمامی واحد‌های مرغداری فعال شهرستان جهرم تحت پایش مستمر کارشناسان این مدیریت قرار دارند.

شکراللهی در پایان گفت: رعایت الزامات امنیت زیستی، اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، مدیریت صحیح تغذیه و کنترل شرایط محیطی سالن‌های پرورش، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تلفات، افزایش بازدهی تولید و دستیابی به گوشت مرغ با کیفیت و مطابق استاندارد‌های بهداشتی دارد.