فرمانده انتظامی آذرشهر از دستگیری دو سارق و چهار مالخر و کشف طلاجات مسروقه به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در جریان تحقیقات پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ غلامحسین زاهد اظهار کرد:در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات از منازل موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان آذرشهر قرار گرفت.

وی افزود:ماموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی و تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری دو سارق شدند و متهمان نیز در جریان تحقیقات به سرقت طلاجات اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر ادامه داد:در ادامه تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی چهار مالخر شناسایی و دستگیر شدند و از مخفیگاه متهمان طلاجات مسروقه به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال کشف شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع قضایی خاطرنشان کرد:با توجه به وقوع سایر سرقت‌های طلاجات، بررسی و پیگیری موضوع از سوی ماموران پلیس آگاهی شهرستان آذرشهر در دستور کار قرار دارد و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.