مهدی جهاندار، شاعر، در شعری حماسی، از اربعین اباعبدالله الحسین و ملت مبعوث سروده است.

شکرَ للّه، اربعین امسال، کربلایی‌تریم انگاری ...

شکرَ للّه، اربعین امسال، کربلایی‌تریم انگاری ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی جهاندار، شاعر در شعری حماسی، از اربعین اباعبدالله الحسین علیه السلام و ملت مبعوث سروده است.

هم هوایی‌تریم انگاری

هم فدایی‌تریم انگاری

بر سر نی، نوای تازه‌ی توست

نینوایی‌تریم انگاری

خودمانی‌تر و صمیمی‌تر

روستایی‌تریم انگاری

کاظمینی‌تریم شهربه‌شهر

سامرایی‌تریم انگاری

پرچم انتقام‌بردوشیم

شهدایی‌تریم انگاری

به چکاچاک ذوالفقار قسم

مرتضایی‌تریم انگاری

بعثت از مشت‌هایمان پیداست

مصطفایی‌تریم انگاری

صبر سرخیم، بغض مشتعلیم

مجتبایی‌تریم انگاری

کدخدا را به ناخدا بسپار

که خدایی‌تریم انگاری

شکرَ للّه، اربعین امسال

کربلایی‌تریم انگاری