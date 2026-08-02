به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ کریمی اظهارکرد: با توجه به دریافت خبری مبنی بر بروز تخلفاتی در چند باشگاه ورزشی زنانه در شهر یزد ماموران پلیس اماکن به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی و اخذ مجوز قضایی به همراه نماینده اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد از باشگاه‌های ورزشی بازدید کردند.



رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد گفت: در این خصوص چهار باشگاه ورزشی بانوان به علت تخلفات انتظامی، پلمب و متصدیان آن پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.