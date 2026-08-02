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۱۵۴ شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، یعنی این حرکت همچنان ادامه دارد و هر شب، مردمی تازه با همان عشق دیرینه، پای آرمانهای خود میایستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۱۵۴ شب از آن روز میگذرد که مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن گرد هم آمدهاند. عددی که نشان میدهد این حضور، یک حرکت زودگذر نبوده، بلکه مسیری است که هر شب ادامه پیدا کرده است.
مردم ایلام در این شب نیز مانند تمام شبهای گذشته، بدون هیچ ادعایی و تنها با عشق به نظام و رهبری، در میدان حاضر شدند. نه برای نمایش، که برای اثبات یک باور.