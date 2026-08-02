اجرای برنامه های تابستانی برای کودکان و نوجوانان البرزی
همزمان با اجرای نظامنامه تابستان ۱۴۰۵ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «برای ایران؛ میمانیم، میخوانیم، میسازیم»، مراکز کانون در استان البرز میزبان کودکان و نوجوانان برای یادگیری، خلاقیت و مهارتآموزی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، تابستان برای کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری، فقط فصل تعطیلی مدارس نیست؛ فرصتی است برای تجربه کردن، آموختن و کشف تواناییهایی که میتواند مسیر رشد و آینده آنان را شکل دهد.نظامنامه تابستان ۱۴۰۵ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر سه محور اصلی «میمانیم، میخوانیم و میسازیم» استوار شده است؛ سه محوری که قرار است اوقات فراغت کودکان و نوجوانان را به بستری برای تقویت هویت، دانش، خلاقیت و مهارت تبدیل کند.
در محور «میمانیم»، تقویت هویت، استقامت و تعلق به ایران دنبال میشود و کودکان و نوجوانان با فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، مفاهیم مرتبط با هویت و تعلق به سرزمین خود را تجربه میکنند.
محور «میخوانیم» نیز با تأکید بر کتابخوانی، دانشافزایی، پرسشگری و تفکر انتقادی، تلاش دارد کتاب را از یک ابزار صرفاً آموزشی به بستری برای گفتوگو، اندیشیدن و رشد فکری کودکان تبدیل کند.
در محور «میسازیم» هم خلاقیت، نوآوری و حل مسئله مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که در آن کودکان با ساختن، تجربه کردن و کار گروهی، مهارتهایی را تمرین میکنند که میتواند در آینده به کارشان بیاید.
در این میان، تبدیل بازی به مهارت یکی دیگر از اهداف برنامههای تابستانی کانون است؛ به این معنا که بازی صرفاً وسیلهای برای پر کردن اوقات فراغت نباشد و بتواند بستری برای یادگیری، همکاری، خلاقیت و حل مسئله کودکان باشد.
بر اساس آخرین آمار اعلامشده، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان البرز دارای ۸ مرکز ثابت و یک مرکز سیار است و نزدیک به ۱۱ هزار عضو از برنامههای آن استفاده میکنند. این مراکز در حوزههای فرهنگی، هنری، ادبی و علمی، نزدیک به ۶۰ فعالیت را به کودکان و نوجوانان ارائه میکنند.
فعالیتهای تابستانی کانون در واقع تلاش دارد میان اوقات فراغت و مهارتآموزی پیوند ایجاد کند؛ فرصتی که در آن کودک هم میخواند، هم میسازد، هم بازی میکند و در کنار آن، مهارتهایی را برای آینده تمرین میکند.
تابستان ۱۴۰۵ در کانون پرورش فکری قرار است فقط با خاطره تعطیلات تمام نشود؛ هدف این است که کودکان و نوجوانان در پایان تابستان، علاوه بر خاطرات خوب، تجربه، مهارت، خلاقیت و نگاه تازهای به آینده با خود به خانه ببرند.