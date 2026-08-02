

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که باید پنجشنبه ۱۵ مردادماه در محل اردو حضور داشته باشند، به این شرح است:

۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری (تهران) امیررضا طهماسب پور (مازندران)

۶۳ کیلوگرم: علی غریبی (خوزستان)

۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی (فارس)

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان (خوزستان) علیرضا رضایی (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (قم)

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران) امیرحسین خدادادی (اروند)

۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده (قم)

۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) محمدحسن طرفی نژاد (اروند)

۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی (خوزستان) محمد کریمی (آذربایجان شرقی) ایوب حسینوند (خوزستان)

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: مهرزاد اسفندیاری - روح اله دل انگیز - ایرج نوروزی - طیب حیدری - مهدی علیزاده

مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی

ماساژور: فرشید فرزان

سرپرست: امیر آذری