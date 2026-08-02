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اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران ۱۵ تا ۲۲ مردادماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیمهای ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که باید پنجشنبه ۱۵ مردادماه در محل اردو حضور داشته باشند، به این شرح است:
۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری (تهران) امیررضا طهماسب پور (مازندران)
۶۳ کیلوگرم: علی غریبی (خوزستان)
۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی (فارس)
۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان (خوزستان) علیرضا رضایی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (قم)
۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران) امیرحسین خدادادی (اروند)
۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده (قم)
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) محمدحسن طرفی نژاد (اروند)
۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی (خوزستان) محمد کریمی (آذربایجان شرقی) ایوب حسینوند (خوزستان)
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: مهرزاد اسفندیاری - روح اله دل انگیز - ایرج نوروزی - طیب حیدری - مهدی علیزاده
مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی
ماساژور: فرشید فرزان
سرپرست: امیر آذری