سید ضیا موسوی، در شعری حماسی در سوگ و ثنای رهبر شهید انقلاب و ضرورت خونخواهی و انتقام از دشمنان، شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید ضیا موسوی، در شعری حماسی در سوگ و ثنای رهبر شهید انقلاب و ضرورت خونخواهی و انتقام از دشمنان، شعری سروده است.

عجب سیلی به راه افتاده بود از سوگوارانت

قیامت کرده بودی در میان دوست‌دارانت

ز چشم دشمنانت حِقد و کین میبارد، از بس که

به سوگت اشک دلتنگی چکید از چشم یارانت

ضمانت کرده قرآن انتقام از دشمنانت را

ولی با دست‌های انتقام جان‌نثارانت

تهمتن‌وار ماندی پای ایران تا دم آخر

تو یک الگوی بی‌مثلی برای هم‌تبارانت

اَلا ای سروِ عمّامه به سر، کوهِ عبا بر دوش!

بخوان از عشق با ما عاشقان بی‌شمارانت

به عشق تو، خیابان در خیابان کاش می‌دیدی

چه غوغایی به پا شد در صف چشم‌انتظارانت

دمی داغ تو گردد سرد در دلهای ما؟! هیهات!

دریغا بگذرند از خون پاکت داغ‌دارانت

به پرچم‌های سرخِ یالثاراتت قسم، هرگز

نمی‌افتد عَلَم از دست‌های سربدارانت

کرامت پیشگان عمری صدا کردند دریایت!

به حق، رحمت‌شناسان جهان خواندند بارانت

کنون که در جوار حضرت خورشیدی، آه ای ماه!

قراری هم مقرّر کن برای بی‌قرارانت

شهادت آرزویت بود و در محشر یقین دارم

شفاعت می‌کنی پیش خدا از هم‌قطارانت