مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت: اجرای برنامه ساماندهی لکه‌های صنعتی، با هدف ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت خدمات با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی و رویکردی مسئله‌محور دنبال می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما از شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، نشست بررسی روند اجرای برنامه ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی مصوب استان تهران، امروز با حضور حشمت‌الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، جمال علیرضاپور رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، محمود سیجانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نورالله طاهری فرماندار اسلامشهر، بهزادی معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره‌کل صمت استان تهران و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل شرکت خدماتی لکه صنعتی سهند اسلامشهر برگزار شد.

آقای جمال علیرضاپور، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، در این نشست با بیان اینکه ساماندهی لکه‌های صنعتی یکی از اولویت‌های راهبردی استان در حوزه توسعه صنعتی است، گفت: اجرای این برنامه، علاوه بر ایجاد نظم در استقرار واحد‌های تولیدی، زمینه ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، بهبود کیفیت خدمات و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در توسعه متوازن فعالیت‌های صنعتی خواهد داشت.

وی افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، اجرای این برنامه را با رویکردی مسئله‌محور دنبال می‌کند و تلاش دارد با تکمیل زیرساخت‌ها، رفع موانع موجود و ایجاد مدیریت منسجم در لکه‌های صنعتی، شرایط مناسب‌تری برای استمرار تولید، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

علیرضاپور تأکید کرد: تسریع در اجرای برنامه ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی، ضمن سامان‌بخشی به فعالیت واحد‌های تولیدی، زمینه کاهش مشکلات زیست‌محیطی، ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت خدمات عمومی و توسعه پایدار بخش صنعت استان را فراهم خواهد کرد.

گفتنی است؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و هیئت همراه با حضور در لکه صنعتی سهند اسلامشهر، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کردند و از نزدیک در جریان وضعیت زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی و مسائل واحد‌های صنعتی مستقر قرار گرفتند.

برنامه ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی مصوب استان تهران، یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه صنعتی استان است که با هدف ساماندهی واحد‌های صنعتی موجود، تکمیل زیرساخت‌ها، جلوگیری از گسترش استقرار‌های غیرمجاز، ارتقای بهره‌وری و تقویت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حال اجراست.