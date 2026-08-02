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رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ارسال ملاحظات سازمان ثبت درباره «سند توسعه اختراعات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۴» به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به نامه حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: در این نامه، ملاحظات سازمان ثبت درباره سند توسعه اختراعات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۴ که در شورای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست بررسی و تصویب است، ارائه شده است.
اسلامی افزود: در این نامه با اشاره به بیش از یک قرن سابقه نظام ثبت مالکیت معنوی در کشور و نیز تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، تأکید شده است که این قانون، جدیدترین و پیشرفتهترین سند قانونی حوزه مالکیت صنعتی بوده و با رویکرد چابکسازی و تسریع در ثبت و حمایت حقوقی از داراییهای فکری، مبنای اجرای امور این حوزه قرار دارد.
اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲۴ قانون حمایت از مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع ملی ثبت و حمایت حقوقی از داراییهای فکری است و تمامی امور مرتبط با ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نشانههای جغرافیایی و سایر موضوعات مالکیت صنعتی، همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و اجرای تعهدات ناشی از معاهدات بینالمللی این حوزه، در صلاحیت قانونی این سازمان قرار دارد.
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در این نامه همچنین با استناد به اسناد و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای هماهنگ میان دستگاهها و پرهیز از ورود مصوبات به حوزه اختیارات قانونی سایر دستگاهها تأکید شده و تشکیل ساختارهای موازی با مأموریتهای قانونی سازمان ثبت، مغایر با قوانین و مقررات موجود دانسته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در بخشی دیگر از این نامه، با اشاره به معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بینالمللی مالکیت فکری، تصریح شده است که از زمان لازمالاجرا شدن قانون الحاق ایران به این معاهده، تمامی امور کارشناسی، اجرایی و دستورکارهای مرتبط از سوی مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدیریت و اجرا میشود.
اسلامی افزود: در پایان این نامه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تأکید بر نقشآفرینی نهادهای بینالمللی متولی مالکیت فکری در توسعه اختراعات بینالمللی، خواستار بازنگری در سند مذکور، جلوگیری از ایجاد تداخلات قانونی و اجرایی، حذف تکالیف موازی با مأموریتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برقراری تعامل و هماهنگی لازم با این سازمان در تدوین برنامههای عملیاتی مرتبط شده است.