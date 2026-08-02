خدماترسانی رایگان حمل و نقل عمومی در آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: با فرارسیدن ایام عزاداری اباعبدالله (ع) معاونت حمل و نقل و ترافیک به منظور رفاه حال شرکت کنندگان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی تمهیدات ویژهای را در ۳ بخش مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی در نظر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
محسن هرمزی درباره اقدامات در نظر گرفته شده برای شرکت کنندگان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی اظهار گفت: خدماتدهی مترو، تاکسی و اتوبوس در ایستگاهها و مسیرهای ویژه مراسم اربعین، رایگان است.
هرمزی با اشاره به ناوگان اتوبوسرانی گفت: همزمان با برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در روز سهشنبه ۱۳ مرداد ناوگان شرکت واحد با بهکارگیری حداکثر ظرفیت عملیاتی، خدمات حملونقل عمومی ویژهای را به شرکتکنندگان در این مراسم ارائه خواهد کرد. بر این اساس پس از پایان مراسم، اتوبوسهای شرکت واحد از مبادی تعیینشده، نسبت به انتقال شهروندان به مقاصد مختلف شهر اقدام خواهند کرد.
به گفته معاون شهردار تهران، ۱۸ محور برای خدمت رسانی اتوبوسرانی به شهروندان درنظرگرفته شده است:
۱. مبدأ: فدائیان اسلام، تقاطع فرزانه مقصد: مترو کیانشهر
۲. مبدأ: فدائیان اسلام، تقاطع پروین اعتصامی مقصد: مترو دولتآباد
۳. مبدأ: تقاطع خیابان فدائیان اسلام و خیابان غیبی مقصد: مترو جوانمرد قصاب
۴. مبدأ: تقاطع خیابان فدائیان اسلام و بزرگراه شهید کریمی (غرب)، حدفاصل چهارراه چشمهعلی تا خیابان شهید رجایی مقصد: مترو جوانمرد قصاب
۵. مبدأ: خیابان آستانه، پارکینگ ترهبارمقصد: مترو شهرری
۶. مبدأ: تقاطع خیابان فدائیان اسلام و بزرگراه شهید کریمی (شرق)، حدفاصل خیابان فدائیان اسلام تا بزرگراه امام علی (ع) مقصد: پایانه خاوران
۷. مبدأ: خیابان فدائیان اسلام، حدفاصل تقاطع پیلغوش تا سهراه ورامین (مسیر جنوب به شمال) مقصد: دولتآباد، کیانشهر و میدان خراسان
۸. مبدأ: خیابان مدرس، حدفاصل میدان مدرس تا میدان هادی ساعی مقصد: میدان راهآهن و نازیآباد
۹. مبدأ: خیابان شهرداری و خیابان دکتر کریمان، حدفاصل میدان هادی ساعی تا خیابان شهید رجایی مقصد: باقرشهر
۱۰. مبدأ: جاده ورامین، حدفاصل میدان معلم تا سهراه ورامین مقصد: دولتآباد، خاوران، کیانشهر، میدان شوش و میدان خراسان
۱۱. مبدأ: پارکینگ زمین خاکی روبهروی فرمانداری مقصد: میدان راهآهن، پایانه خاوران، کیانشهر، دولتآباد، نازیآباد، ابوذر، آزادی، یافتآباد و شادآباد
۱۲. مبدأ: خیابان سلمان فارسی، از میدان سلمان فارسی تا میدان امام هادی (ع) مقصد: کهریزک و باقرشهر
۱۳. مبدأ: خیابان کمیل (از میدان فرمانداری به سمت شمال تا میدان نماز) و خیابان دستواره (از میدان مادر به سمت جنوب) مقصد: مترو جوانمرد قصاب
۱۴. مبدأ: میدان شهرری (خیابان جاده قم، میدان فرمانداری و مترو شهرری) مقصد: مترو شهرری، میدان فرمانداری، خط ویژه جاده قم و میدان شهرری
۱۵. مبدأ: میدان معلم، حدفاصل پل عبدالرحمان صوفی تا پیش از میدان معلم (مسیر شرق به غرب) مقصد: ورامین
۱۶. مبدأ: میدان معلم، پشت اتوبوسهای ورامین (مسیر غرب به شرق تا شیرینیفروشی پارت) مقصد: ورامین
۱۷. مبدأ: خیابان سلمان فارسی، مقابل ساختمانهای ایرانیت و روبهروی سپاه حضرت عبدالعظیم (ع) مقصد: ورامین
۱۸. مبدأ: میدان شوش، شوش غربی، ایستگاه مترو راهآهن
مقصد: مترو راهآهن، شوش غربی، میدان شوش
خدمترسانی ویژه مترو از ساعت ۵ صبح
معاون شهردار تهران درباره نحوه فعالیت شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: فعالیت همه خطوط هفتگانه مترو از ساعت ۵ صبح آغاز میشود و با حداکثر ظرفیت ادامه خواهد داشت. طبق اعلام این شرکت، خطوط ۱، ۲ و ۶ به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای اصلی مراسم، بیشترین نقش را در انتقال مسافران خواهند داشت.
خدمات دهی رایگان ۲۰۰ دستگاه ون
وی در ادامه پیرامون خدمترسانی سازمان تاکسیرانی در مراسم جاماندگان تصریح کرد: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نیز ۲۰۰ دستگاه ون را برای رفاه حال شرکتکنندگان در این مراسم پیشبینی کرده است. فعالیت این ۲۰۰ دستگاه از ساعت ۱۵ آغاز خواهد شد و به صورت رایگان است.
هرمزی درباره محورهای خدمترسانی سازمان تاکسیرانی گفت: محور شماره یک: میدان قشقائی- مترو شهرری، محور شماره دو: خیابان امام حسین (ع) تقاطع فدائیان اسلام- تا مترو جوانمرد قصاب، محور شماره سه: بزرگراه شهید کریمی تقاطع فدائیان اسلام- تا مترو جوانمرد قصاب، محور شماره چهار: میدان آیت الله مدرس (ضلع غرب حرم) - مترو شهرری، محور شماره پنج: تقاطع فدائیان اسلام- شهید غیبی تا مترو جوانمردقصاب و محور شماره شش: میدان قشقائی- ایستگاه راه آهن شهرری را شامل میشود.حسینی هادی زند، مدیر روابط عمومی مترو تهران و حومه نیز درباره تمهیدات مترو برای جاماندگان اربعین گفت: وضع ایستگاهها بهصورت لحظهای رصد میشود و در صورت افزایش تقاضا یا تراکم جمعیت مسافری، قطارهای فوقالعاده برای تسهیل تردد و ارائه خدمات بهتر اعزام خواهند شد.