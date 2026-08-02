این برنامه با هدف معرفی مفاخر و شخصیت‌های اثرگذار ایران، هر روز به بازخوانی زندگی، اندیشه و خدمات چهره‌های برجسته علمی، فرهنگی، دینی و تاریخی می‌پردازد و تلاش می‌كند مخاطبان را با ابعاد مختلف زندگی و آثار آنان آشنا كند.

در این قسمت از «نشان افتخار»، زندگی شیخ فضل‌الله نوری، از عالمان برجسته دوران قاجار و از چهره‌های شناخته‌شده نهضت مشروطه، روایت می‌شود. این برنامه ضمن معرفی فعالیت‌های علمی، جایگاه اجتماعی و دیدگاه‌های او، به نقش وی در تحولات سیاسی و اجتماعی آن دوران و تأثیر اندیشه‌هایش بر جریان‌های فكری و تاریخی ایران می‌پردازد.

«نشان افتخار» همچنین با مرور مهم‌ترین مقاطع زندگی شیخ فضل‌الله نوری، تلاش می‌كند تصویری از جایگاه تاریخی این شخصیت و نقش او در رخدادهای مهم عصر مشروطه ارائه دهد و مخاطبان را با بخشی از میراث فكری و تاریخی او آشنا سازد.

برنامه «نشان افتخار» امروز ساعت ۱۷:۴۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.

نمایش رادیویی «روز‌های مه‌آلود» به نویسندگی علیرضا مهربان و کارگردانی سعیده فرضی از رادیو نمایش پخش می‌شود، اثری تاریخی که با نگاهی به روز‌های پرالتهاب فتح تهران، داستان زنی را به تصویر می‌کشد که در میانه آشوب و نبرد، برای دفاع از حقیقت و انسانیت جان خود را فدا می‌کند.

نمایش رادیویی «روز‌های مه‌آلود» با محوریت یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ ایران، روایتگر ایثار و شجاعت زنی است که در روز‌های پرآشوب فتح تهران و همزمان با رخداد‌های مشروطه، برای پاسداری از حقیقت و ارزش‌های انسانی از جان خود می‌گذرد و نامش با عزت در تاریخ ماندگار می‌شود.

علیرضا مهربان نویسندگی این اثر را بر عهده داشته و سعیده فرضی آن را کارگردانی کرده است. همچنین فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده و رضا طاهری صدابردار این نمایش هستند.

در این نمایش رادیویی نورالدین جوادیان، مهرداد مهماندوست، محمد رضاعلی، مهدی نمینی‌مقدم، مرضیه صدرایی، قربان نجفی، سیما خوش‌چشم، امیرعباس توفیقی، احمد هاشمی، محمد شریفی‌مقدم و امیر زنده‌دلان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«روز‌های مه‌آلود» هر روز ساعت یک بامداد از رادیو نمایش پخش و همان روز ساعت‌های ۸، ۱۶:۳۰ و ۲۰:۳۰ بازپخش می شود.

ویژه‌برنامه زنده «تهران تا حرم» همزمان با مراسم اربعین حسینی، از ساعت ۶ تا ۱۲ صبح از رادیو تهران پخش می شود و روایتگر حضور عاشقانی خواهد بود که در مسیر عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) قدم برمی‌دارند.

این برنامه تلاش می‌کند صدای مردم باشد، مردمی که چه در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین از میدان آیینی امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و چه در مسیر نجف تا کربلا، با دل‌های عاشق در این حماسه بزرگ حضور یافته‌اند. روایت این عشق، همدلی و معنویت، محور اصلی برنامه است.

اولویت اصلی ارتباط مستمر و زنده با گزارشگران میدانی در تهران و کربلاست تا مخاطبان رادیو تهران، لحظه‌به‌لحظه در جریان حال‌وهوای زائران، مواکب، خدمات مردمی و فضای معنوی این اجتماع عظیم قرار بگیرند. گزارشگران اعزامی از عتبات و همکاران مستقر در مسیر پیاده‌روی تهران، روایت‌های دست اول و بی‌واسطه‌ای از این حرکت مردمی را به شنوندگان منتقل خواهند کرد.

امسال مراسم با برگزاری اجتماع بزرگ خون‌خواهی رهبر شهید در ابتدای مسیر آغاز می‌شود و زائران پس از قرائت زیارت عاشورا، با در دست داشتن پرچم‌های «یا لثارات الحسین» و پرچم‌های خون‌خواهی رهبر شهید، حرکت خود را آغاز می‌کنند. در برنامه تلاش شده است این رویکرد با پرداختن به مفاهیمی همچون حق‌طلبی، ایثار، مسئولیت‌پذیری و استمرار پیام عاشورا تبیین شود.

در کنار ارتباط‌های میدانی، گفت‌و‌گو با مسئولان ستاد‌های اجرایی، خدمات‌رسان، خادمان مواکب و همچنین انعکاس پیام‌ها و تجربه‌های شنوندگان، بخش دیگری از محتوای برنامه را تشکیل می‌دهد تا تصویری جامع از بزرگ‌ترین اجتماع عاشقان حسینی ارائه شود.

امسال غرفه ویژه رادیو تهران در میدان شهدا برپا خواهد شد و علیرضا محمدی، گزارشگر رادیو تهران، به صورت مستمر از این محل با برنامه ارتباط خواهد داشت. وی ضمن گفت‌و‌گو با زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم، مصاحبه‌هایی با مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین انجام می‌دهد تا مخاطبان در جریان آخرین اخبار، خدمات و حال‌وهوای این اجتماع بزرگ مردمی قرار گیرند.

ویژه‌برنامه «تهران تا حرم» با اجرای سعید بارانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا پاکزادیان، روز اربعین حسینی از ساعت ۶ تا ۱۲ صبح به صورت زنده از رادیو تهران موج FM ردیف ۹۴ مگاهرتز و AM ردیف ۱۳۳۲ کیلوهرتز پخش خواهد شد.

هم‌زمان با فرا رسیدن ماه مبارک ربیع‌الاول، رادیو آوا با برنامه‌ای تازه و متفاوت «آوای فیلم»، علاقه‌مندان به موسیقی و سینما را به سفری شنیداری در خاطره‌انگیزترین موسیقی‌های تاریخ سینما و تلویزیون دعوت می‌کند.

این برنامه که سه روز در هفته از رادیو آوا پخش خواهد شد، به معرفی، بررسی و پخش برگزیده‌ای از موسیقی متن فیلم‌های ماندگار ایرانی و جهان و همچنین موسیقی مجموعه‌های نمایشی خاطره‌انگیز ایرانی می‌پردازد و می‌کوشد نقش موسیقی را در ماندگاری آثار سینمایی و تلویزیونی برای مخاطبان بازخوانی کند.

«آوای فیلم» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی امیرحسین محمودی و با اجرای نگین خواجه‌نصیر تولید شده است.

در هر قسمت، ضمن مرور پیشینه و ویژگی‌های موسیقی یک اثر شاخص، بخش‌هایی از موسیقی متن آن برای شنوندگان پخش می‌شود و درباره سبک آهنگ‌سازی، فضای دراماتیک اثر و تأثیر موسیقی در روایت فیلم گفت‌و‌گو خواهد شد.

این برنامه پخش خود را در ماه ربیع‌الاول با اثری جاودانه آغاز می‌کند، موسیقی متن فیلم «محمد رسول‌الله (ص)»، شاهکار ماندگار موریس ژار، آهنگ‌ساز برجسته فرانسوی که از درخشان‌ترین نمونه‌های موسیقی فیلم در تاریخ سینما است.