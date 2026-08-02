احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شهرستان‌های لامرد و مهر فارس سفر کرد.

سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جنوب فارس

سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جنوب فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرستان مهر مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه آموزشی به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع و با ۵۰۰ مترمربع زیربنا ساخته شد.

همچنین درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان مهر با زیربنای ۲ هزار و ۷۰۰ متر مربع و در سه طبقه با اعتباری افزون بر ۲۰۰میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

احمد میدری در ادامه از محل اصابت موشک‌های آمریکایی صهیونیستی در جنگ رمضان به شهرستان لامرد بازدید کرد.

عکاس: سید روح الله احمدی