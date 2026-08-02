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جام نایب قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۴ آلبانی، پس از پیگیریهای مستمر فدراسیون به کشور بازگشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از مثبت شدن آزمایش دوپینگ کشتیگیر گرجستانی در رقابتهای جهانی ۲۰۲۴ آلبانی، رنگ مدال محمد نخودی از برنز به نقره تغییر یافت و با اصلاح نتایج تیمی و تأیید اتحادیه جهانی کشتی، عنوان نایبقهرمانی جهان بهصورت رسمی به تیم ملی کشتی آزاد ایران تعلق گرفت.
جام نایب قهرمانی تیم ایران، در حاشیه برگزاری رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان که به میزبانی شهر باکو پایتخت کشور آذربایجان در حال برگزاری است، به نماینده فدراسیون کشتی تحویل داده شد.
این جام پس از ورود به کشور، در موزه افتخارات کشتی ایران قرار گرفت.
این عنوان در ادامه روند موفقیتهای تیم ملی کشتی آزاد ایران که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ کسب شده است و نشاندهنده تداوم قدرت کشتی ایران در سطح نخست جهان است.