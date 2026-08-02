استاندار البرز با تأکید بر استمرار خدمت‌رسانی به مردم، گفت: از بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده و ایجاد مسیر جایگزین پل شهید رئیسی تا تکمیل طرح های درمانی مهم استان، همه اقدامات با جدیت و به‌صورت میدانی در حال پیگیری است و هیچ‌گونه وقفه‌ای در اجرای طرح های زیرساختی البرز پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در جریان بازدید‌های میدانی از پروژه‌ها و مناطق آسیب‌دیده استان، با اشاره به لزوم حفظ پایداری زیرساخت‌های خدماتی و عمرانی، اظهار کرد: پس از آسیب وارد شده به پل شهید رئیسی در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی، ایجاد مسیر پدافندی و جایگزین با هدف تداوم تردد، حفظ پایداری شبکه ارتباطی و کاهش اختلال در خدمات‌رسانی با سرعت در دستور کار قرار گرفت.

وی با حضور در محل اجرای این پروژه، روند عملیات اجرایی را مورد بررسی قرار داد و بر بسیج همه ظرفیت‌های فنی و اجرایی برای تکمیل هرچه سریع‌تر مسیر جایگزین تأکید کرد.

استاندار البرز همچنین با حضور در واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده اطراف پل شهید رئیسی، از نزدیک در جریان میزان خسارات واردشده قرار گرفت و گفت: جبران خسارات، حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و بازسازی واحد‌های مسکونی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و دستگاه‌های مسئول موظفند با هماهنگی کامل، روند رسیدگی به مطالبات مردم را تسریع کنند.

عبداللهی در ادامه از پروژه بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی سیدالشهدا (ع) کرج نیز بازدید کرد و با اشاره به اهمیت این طرح در ارتقای سرانه درمانی استان، اظهار داشت: این پروژه هم‌اکنون در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. با تکمیل عملیات اجرایی، محوطه‌سازی، نصب تأسیسات و استقرار تجهیزات، این بیمارستان به‌زودی وارد مدار خدمت‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: بهره‌برداری از بیمارستان سیدالشهدا (ع) به همراه بیمارستان کمالشهر، حدود ۵۰۰ تخت جدید به ظرفیت درمانی استان اضافه خواهد کرد و نقش مؤثری در کاهش فشار بر مراکز درمانی به‌ویژه بیمارستان مدنی کرج و ارتقای کیفیت خدمات سلامت خواهد داشت.

استاندار البرز در پایان تأکید کرد: مدیریت جهادی، حضور میدانی مدیران و پیگیری مستمر پروژه‌ها، رمز عبور از شرایط دشوار و پاسخگویی به مطالبات مردم است و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با هم‌افزایی و سرعت عمل، پروژه‌های اولویت‌دار استان را به سرانجام برسانند.