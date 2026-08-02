به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در مسیر پیاده‌روی اربعین، گویی تمام مرز‌های جغرافیا رنگ می‌بازند و دل‌های عاشق از هر قوم، زبان و ملیتی زیر پرچم «الحسین یجمعنا» به هم می‌رسند. اینجا عشق به سیدالشهدا (ع) زبان مشترک میلیون‌ها دلداده‌ای است که قدم‌به‌قدم، راه نجف تا کربلا را با اشک، ارادت و امید می‌پیمایند تا بار دیگر با برافراشتن پرچم «یالثارات الحسین»، پیمان وفاداری خود را با آرمان عاشورا تجدید کنند.

اربعین روایت بی‌پایان عشقی است که قرن‌هاست در دل تاریخ جریان دارد. از لحظه‌ای که زائران قدم در مسیر نجف تا کربلا می‌گذارند، جاده رنگ دیگری به خود می‌گیرد؛ جاده‌ای که در آن خستگی معنا ندارد و هر قدم، تکرار نام حسین (ع) است. در این مسیر، دست‌های مهربان موکب‌داران، لبخند‌های بی‌منت خادمان و اشک‌های شوق زائران، تصویری از همدلی و محبت را به نمایش می‌گذارد که در هیچ نقطه‌ای از جهان نظیر ندارد.

اینجا میلیون‌ها عاشق، فارغ از نژاد، زبان، ملیت و مذهب، تنها با یک هویت شناخته می‌شوند؛ «محب اهل‌بیت (ع)».

شعار «الحسین یجمعنا» حقیقتی است که در جای‌جای این مسیر به چشم می‌آید؛ حقیقتی که دل‌ها را به هم پیوند می‌دهد و امت واحده‌ای را حول محور سیدالشهدا (ع) شکل می‌دهد.

پرچم‌های سرخ «یالثارات الحسین» هم امسال در میان سیل جمعیت برافراشته‌اند؛ پرچم‌هایی که پیام ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از حق و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا را به جهانیان مخابره می‌کنند. هر قدم در این مسیر، تجدید بیعت با امامی است که برای احیای دین و کرامت انسان جان خود را فدا کرد و امروز، میلیون‌ها انسان با گام‌های عاشقانه خود نشان می‌دهند که راه حسین (ع) همچنان زنده، جاری و الهام‌بخش آزادگان جهان است.

ایوب رضوانی گزارش می دهد...