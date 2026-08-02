در جلسه شورای ترافیک شهر اراک، تمهیدات حمل‌ونقلی، خدماتی و امدادی دستگاه‌های اجرایی برای مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه شورای ترافیک اراک، دستگاه‌های اجرایی استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر پیاده‌روی جاماندگان اربعین، تمهیدات حمل‌ونقلی، خدماتی و امدادی این مراسم را تشریح کردند.

ابک، معاون عمرانی استانداری مرکزی در این جلسه با تأکید بر ضرورت حضور همه دستگاه‌ها در اجرای برنامه گفت: برای برگزاری این مراسم بزرگ، همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند

حاج علی‌بیگی فرماندار اراک گفت: امسال ۱۲۰ موکب مردمی در مسیر مستقر خواهند شد و خدمات‌رسانی می‌کنند و همچنین ۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران در نظر گرفته شده است تا مردم بدون مشکل در مراسم حضور پیدا کنند.

ساده‌وند، رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اراک درباره نحوه انتقال شهروندان به محل مراسم گفت: اتوبوس‌ها مانند سال گذشته از میدان حافظیه، میدان شهدا، میدان انقلاب، چهارراه علی‌بن‌ابیطالب و چهارراه شهرک ولیعصر، از ساعت ۶ صبح تا ۷:۳۰، مردم را به مقصد مراسم منتقل خواهند کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی با تشریح تمهیدات ترافیکی روز اربعین اعلام کرد: از ساعت ۶ صبح تا ۱۵، روز اربعین مسیر میدان فراهان تا امام‌زاده محمد عابد تحت کنترل و محدودیت‌های ترافیکی خواهد بود.

سرهنگ پورشمس گفت: مسیر‌های منتهی به میدان فراهان از جمله خیابان سعادت و ۲۰ متری میقان تا ساعت ۱۵ مسدود است. در مسیر رفت از میدان فراهان به سمت شهر فراهان فقط عبور عابرین پیاده و وسایل نقلیه عمومی مجاز خواهد بود.

ایران‌نژاد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی نیز درباره خدمات اورژانس گفت: چند دستگاه آمبولانس در مسیر مستقر شده و اورژانس هوایی نیز در آماده‌باش قرار دارد. توصیه ما به مردم این است که مسیر پیاده‌روی را در ساعات خنک‌تر روز طی کنند تا دچار مشکل نشوند.