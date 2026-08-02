سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری، بررسی مجدد حکم انفصال از خدمت معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نامه، ضمن تقدیر از نقش دیوان عدالت اداری در احقاق حقوق مردم و تضمین حاکمیت قانون، بر احترام کامل سازمان نظام پزشکی به استقلال قضایی، اعتبار آرای قطعی و ضرورت اجرای احکام مراجع صالح تأکید شده است.

سازمان نظام پزشکی با اشاره به سوابق علمی و مدیریتی مسئولان مذکور، آنان را از سرمایه‌های علمی و مدیریتی کشور دانسته و تصریح کرده است که موضوع پرونده، علاوه بر حقوق اشخاص ذی‌نفع، با ملاحظاتی همچون عدالت آموزشی، برابری فرصت‌ها در پذیرش دندانپزشکی، حفظ استاندارد‌های علمی و آثار بلندمدت تصمیمات مربوط بر کیفیت خدمات دندانپزشکی ارتباط دارد.

در بخشی از این نامه آمده است:

«حسب اطلاعات موجود، اقدامات و تصمیمات مدیران مذکور نه در راستای تحصیل منفعت شخصی، تضییع حقوق اشخاص یا بی‌اعتنایی به جایگاه و احکام دیوان عدالت اداری، بلکه با انگیزه صیانت از کیفیت آموزش پزشکی، حفظ استاندارد‌های علمی پذیرش دانشجو و جلوگیری از ایجاد رویه‌ای با آثار گسترده و بلندمدت بر نظام آموزش دندانپزشکی اتخاذ شده است.»

سازمان نظام پزشکی همچنین تأکید کرده است که حفظ استاندارد‌های علمی و آموزشی در حوزه پزشکی و دندانپزشکی را از مسئولیت‌های اساسی خود می‌داند؛ چراکه غایت نهایی این استانداردها، صیانت از سلامت مردم و بیماران و تضمین کیفیت خدمات ارائه‌شده به جامعه است.

در ادامه، ضمن تأکید بر اینکه این ملاحظات به معنای نفی اعتبار آرای قضایی یا تجویز خودداری از اجرای احکام قطعی نیست، از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست شده است انگیزه حرفه‌ای، حسن نیت، حدود اختیار و مسئولیت مدیران مربوط، تناسب حکم صادرشده و آثار علمی، مدیریتی و اجتماعی اجرای آن مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

سازمان نظام پزشکی همچنین بررسی امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی اعتراض، اعاده دادرسی یا رسیدگی فوق‌العاده را خواستار شده و پیشنهاد کرده است نشستی مشترک با حضور نمایندگان دیوان عدالت اداری، وزارت بهداشت، شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و سازمان نظام پزشکی برگزار شود تا راهکاری منطبق با قانون، عدالت آموزشی و مصالح عمومی نظام سلامت اتخاذ شود.