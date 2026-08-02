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در نشست مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روند اجرای برنامه مشارکت عمومی–خصوصی، موانع و چالشهای همکاری با بخش خصوصی و پروژههای اولویتدار قابل واگذاری به این بخش بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، این نشست، امروز با هدف بررسی روند اجرای برنامه مشارکت عمومی – خصوصی، ارزیابی اقدامات انجامشده و شناسایی ظرفیتهای توسعه همکاری با بخش خصوصی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد.
در این نشست، نماینده امور سیاستگذاری توسعه و مشارکتهای سازمان برنامه و بودجه کشور، شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه مشارکت عمومی–خصوصی را تشریح کرد و گزارشی از الزامات و چارچوبهای اجرایی این برنامه ارائه داد.
وی در ادامه به موضوعاتی از جمله ظرفیتسازی واحدهای مشارکت عمومی – خصوصی، حمایتها و تنظیمگری، تدوین الگوهای قراردادهای مشارکتی، فرآیند آمادهسازی پروژههای مشارکتی و میزان بهرهگیری از منابع و اعتبارات پیشبینیشده در این حوزه پرداخت.
در ادامه، نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتها و سازمانهای تابعه، گزارشی از اقدامات انجامشده، دستاوردها، پروژههای در حال اجرا و چالشها و موانع موجود در مسیر توسعه همکاری با بخش خصوصی ارائه کردند.
همچنین، «رضا باقری اصل»، رئیس مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره توسعه مشارکت عمومی – خصوصی و نقش تسهیلگری سازمان برای اجرای این مدل پروژههای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیان کرد.
در بخش پایانی این نشست، پروژههای اولویتدار شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که قابلیت بهرهگیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی را دارند، معرفی شد و زمینههای استفاده از ظرفیتهای آییننامه مشارکت عمومی – خصوصی برای اجرای این طرحها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.