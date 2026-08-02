نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا:

شرط پیروزی نظام حفظ انسجام ملی است

نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا شرط پیروزی نظام را حفظ انسجام ملی دانست و گفت:شیرزنان و شیرمردان کشورمان، ارتش، سپاه، فراجا و نیرو‌های مسلح و اطلاعات آماده رویارویی با هر نوع تجاوزی هستند.