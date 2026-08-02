نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا:
شرط پیروزی نظام حفظ انسجام ملی است
نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا شرط پیروزی نظام را حفظ انسجام ملی دانست و گفت:شیرزنان و شیرمردان کشورمان، ارتش، سپاه، فراجا و نیروهای مسلح و اطلاعات آماده رویارویی با هر نوع تجاوزی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
حجتالاسلام سرایی در مراسم تشییع پیکر شهید محمود ملاجباری در میدان شهدای تبریز با تاکید بر اینکه دشمن جنگ ترکیبی را در تمام ابعاد شکل داده است اظهار کرد:در طول ۴۷ سال گذشته حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمن ندادهایم و نخواهیم داد.
وی گفت:شهدا تربیتیافته مکتب غیرت آذربایجان و تبلور روحیه شهید باکری، شهید سلیمانی و شهید باقریها هستند و هر دشمنی را شکست میدهند.
گفتنی است شهید سرتیپ دوم پاسدار محمود ملاجباری خانقاه در حمله رژیم تروریستی آمریکا به استان زنجان در هشتم مرداد امسال به درجه رفیع شهادت نایل آمد.