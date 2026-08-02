به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ جواد مختاررضایی گفت: در معاملات انجام‌شده در وبگاه ها و سکوهای واسط مانند دیوار و شیپور، فروشندگان نباید صرفاً بر اساس تصویر رسید بانکی، کالا را تحویل دهند؛ زیرا این رسید‌ها به‌راحتی قابل جعل هستند.

وی ادامه داد: ملاک معامله مشاهده واریز قطعی وجه در حساب بانکی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا به شهروندان هشدار داد به ادعای انتقال وجه از طریق شبا و واریز مبلغ در ساعات آینده اعتماد نکنید و تا زمان اطمینان از دریافت وجه، کالا را تحویل ندهید.