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معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، درباره کلاهبرداری با رسیدهای جعلی در معاملات برخط هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ جواد مختاررضایی گفت: در معاملات انجامشده در وبگاه ها و سکوهای واسط مانند دیوار و شیپور، فروشندگان نباید صرفاً بر اساس تصویر رسید بانکی، کالا را تحویل دهند؛ زیرا این رسیدها بهراحتی قابل جعل هستند.
وی ادامه داد: ملاک معامله مشاهده واریز قطعی وجه در حساب بانکی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا به شهروندان هشدار داد به ادعای انتقال وجه از طریق شبا و واریز مبلغ در ساعات آینده اعتماد نکنید و تا زمان اطمینان از دریافت وجه، کالا را تحویل ندهید.