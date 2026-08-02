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تهیهکننده برنامه تلویزیونی «کوهگشت» گفت: بازتاب گسترده در فضای مجازی، دنبالکنندگان خارج از کشور و توجه به تازهترین اخبار، فناوریها و دستاوردهای علمی حوزه کوهنوردی، «کوهگشت» را به یکی از برنامههای تخصصی و پرتعامل این حوزه تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین رضایی تهیه کننده و مجری برنامه «کوه گشت»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره بازخوردهای این برنامه گفت: یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت برنامه، میزان تعامل مخاطبان در صفحه مجازی آن است. به گفته وی، مخاطبان از نقاط مختلف جهان، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور، اخبار و محتوای برنامه را دنبال میکنند و بهروز بودن اطلاعات را از نقاط قوت آن میدانند.
وی افزود: در روزهای اخیر و همزمان با حادثه بهمن در پاکستان که به جان باختن ۱۰ کوهنورد، از جمله یکی از چهرههای مطرح دنیای کوهنوردی انجامید، پیامهای متعددی از مخاطبان دریافت کردیم که نشان میدهد سرعت و دقت در انتشار اخبار برای آنان اهمیت زیادی دارد.
تهیهکننده «کوهگشت» با تأکید بر رویکرد علمی برنامه گفت: کوهنوردی ورزشی کاملاً علمی است و از طراحی کفش، کولهپشتی، باتوم و کلاه گرفته تا سایر تجهیزات، همگی بر پایه تحقیقات و فناوریهای روز دنیا توسعه مییابند. به همین دلیل، معرفی دستاوردهای علمی و فناوریهای نوین یکی از بخشهای ثابت برنامه است.
وی با اشاره به نمونهای از این فناوریها افزود: پژوهشگران جهان همچنان در تلاشاند راهکارهایی برای کاهش تلفات ناشی از بهمن ارائه کنند. از جمله این نوآوریها میتوان به کولهپشتیهای مجهز به ایربگ اشاره کرد که در هنگام وقوع بهمن، با فعال شدن، شانس نجات کوهنورد را افزایش میدهند.
به گفته وی، این مطالب در قالب گزارش، ویدئو و اخبار تخصصی تهیه و پس از ترجمه، روایت و تدوین، در برنامه پخش میشود، بهگونهای که شبکه ورزش نیز بخشی از این آیتمها را به صورت مستقل به عنوان میانبرنامه در طول هفته بازپخش میکند.
تهیهکننده «کوهگشت» گفت: از علاقهمندان دعوت میکنیم عکسها و ویدئوهای خود از طبیعت زیبای ایران را برای برنامه ارسال کنند تا با نام خودشان در «کوهگشت» به نمایش گذاشته شود.
«کوه گشت»، پنجشنبه ها ساعت ۱۳ از شبکه ورزش پخش می شود.