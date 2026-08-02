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ساختمان اداری وزارت نیرو با استفاده از مولدهای خودتامین و سامانه CHP علاوه بر جداسازی مصارف خود از شبکه برق سراسری در ساعات اوج بار، روزانه بالغ بر ۳ مگاوات برق تولیدی را به شبکه توزیع برق شهر تهران تزریق میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نقی اکبرپور، مدیر دفتر نظارت بر مولدهای مقیاس کوچک، تولید پراکنده و انرژیهای نو شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به نقش سامانههای نوین و انرژیهای نو در کاهش ناترازی و بار شبکه برق کشور گفت: استفاده مشترکان اداری از نیروگاههای خورشیدی و نیز سامانههای تولید برق اضطراری نقش قابل ملاحظهای در کاهش بار شبکه برق کشور در ساعات اوج مصرف برق و کاهش زمان و وسعت خاموشیهای برنامه ریزی شده دارد.
اکبرپور با بیان این که وزارت نیرو نقش پیشگامی خود را در این حوزه با تجهیز و استفاده از سامانههای CHP تحکیم کرده است گفت: ایجاد توان تولید جزیرهای و همچنین قابلیت تزریق توان بر روی فیدرفشار متوسط تغذیه کننده اصلی ساختمان وزارت نیرو جهت استفاده در مواقع بروز بحران احتمالی و بهبود شاخصهای مدیریت بحران در این بخش و همچنین سنکرون شدن مولد اضطراری ساختمان وزارت نیرو با برق شبکه فشار ضعیف جهت افزایش قابلیت تامین برق بی وقفه و تزریق به شبکه در مواقع نیاز مانند ساعات اوج بار از منافع حاصل از بهره برداری از این تجهیزات در ساختمان اداری وزارت نیرو است و این وزارت خانه با استفاده از روشهای فوق موفق شده است در ساعات اوج مصرف برق علاوه بر قطع نیاز خود به شبکه برق سراسری، بالغ بر ۳ مگاوات برق تولیدی خود را نیز به شبکه برق پایتخت تزریق کند.