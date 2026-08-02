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مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی تیمی آسیا با برگزاری سه روز رقابت فشرده در مجموعه ورزشی حیدرنیا به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نخست انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی تیمی آسیا پس از سه روز رقابت فشرده در مجموعه ورزشی حیدرنیا با معرفی ۲ بازیکن برتر به کار خود پایان داد.
این رقابتها از ۸ تا ۱۰ مردادماه با حضور پارمین نکوپایان و باران محمدپور از تهران، پرنیان نجفی از اصفهان، مائده عزیزمحمدی از استان مرکزی، دیانا مقری از گلستان و ثمین حسنپور از فارس برگزار شد. همچنین شکیبا قلیپور از مازندران و نارگل رمضانزاده از تهران که به این مرحله دعوت شده بودند، به دلیل مصدومیت از حضور در رقابتها بازماندند.
رقابتها طی سه روز در فضایی نزدیک و پرهیجان برگزار شد و بازیکنان برای کسب دو سهمیه حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی به مصاف هم رفتند. در پایان این مرحله باران محمدپور و پارمین نکوپایان با ارائه عملکردی موفق جواز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان را به دست آوردند.
بر اساس آییننامه انتخابی دو بازیکن صعودکننده در مرحله نهایی با دیگر مدعیان رقابت خواهند کرد و در پایان یک بازیکن به ترکیب تیم ملی اسکواش بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی تیمی آسیا اضافه خواهد شد.
مسابقات قهرمانی تیمی اسکواش آسیا آبانماه سال جاری به میزبانی اسلامآباد پاکستان برگزار میشود و این رقابتهای انتخابی با هدف شناسایی آمادهترین بازیکنان و تکمیل ترکیب تیم ملی بانوان برگزار شد.