به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رقابت‌های تنیس روی میز نوجوانان پسر منطقه ۹ (دور اول)، با شرکت ۸۲ ورزشکار از استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی و سمنان در روز جمعه ۹مرداد ماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد مقدس برگزار شد.

پس از برگزاری بازی‌های بسیار دیدنی در پایان نفرات زیر موفق به کسب عناوین برتر شدند: علیرضا شایان منش از خراسان رضوی:مقام اول و مهیار روشناوندی از خراسان رضوی:مقام دوم و حامد آبیار و مهیار محمد زاده از خراسان رضوی:مشترکا مقام سوم

در اختتامیه مسابقات از طرف مسولان منطقه ۹ به نفرات برتراحکام قهرمانی اهدا گردید و همچنین ورزشکاران کورش کریمدادی خراسان رضوی، ستار ذبیحی خراسان رضوی، طا‌ها بهروج خراسان رضوی و سام رحمانی خراسان رضوی موفق به کسب سهمیه حضور در مسابقات کشوری شدند.