\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0648 \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0633\u062a\u0627\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0647\u0646\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u062a\u0627\u0631\u06af\u0627\u0646\u0650 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0631\u06cc\u0639\u062a\u06cc \u06a9\u0631\u062c \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u0647\u0645 \u0631\u0641\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062a\u0633\u0627\u0648\u06cc \u06f4-\u06f4 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\n