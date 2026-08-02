پیکر همسر و مادر شهیدان عابدینی زاده در اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پیکر بانو ملوک شریف اصفهانی، همسر شهید والامقام علی عابدینی زاده و مادر شهید گرانقدر جعفر عابدینی زاده امروز در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.

شهید علی عابدینی زاده اول فروردین ۱۳۰۳، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود، پدرش عباسعلی، کارگر بود و مادرش فاطمه بیگم نام داشت و تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.

وی نانوا بود و در سال ۱۳۵۶ ازدواج کرد که حاصل آن سه پسر و پنج دختر بود.

علی عابدینی زاده به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و اول اسفند ۱۳۶۰، در تنگه چزابه به فیض شهادت نائل آمد.

فرزند او، جعفر عابدینی زاده، بیست و پنجم شهریور ۱۳۴۳، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود.

وی دانش آموز چهارم متوسطه در رشته تجربی بود که به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و هفتم بهمن ۱۳۶۵، در آبادان بر اثر اصابت ترکش به قلب و پا شهید شد و به دیدار پدر شتافت.

مردم استان اصفهان ۲۴ هزار شهید را تقدیم انقلاب و ایران کرده‌اند.