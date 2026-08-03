به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به موج بازگشت زوار اربعین حسینی اظهار کرد: تمامی نیرو‌های پلیس راه در محور‌های منتهی به پایانه‌های مرزی و نیز سایر راه‌های استان حضور و در آماده باش کامل قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه زائران حسینی در هنگام برگشت قبل از رانندگی حتما استراحت کافی داشته باشند، ادامه داد: همچنین قبل از تردد رانندگان نسبت به ایمنی خودرو از جمله روشنایی و سیستم ترمز اطمینان حاصل نمایند.

رئیس پلیس راه خوزستان بیان کرد: همچنین رانندگان در هنگام رانندگی و تردد در محور‌های استان نسبت به رعایت قوانین ومقررات و توجه به جلو و رعایت سرعت مطمئنه توجه کنند.