پخش زنده
امروز: -
خیزش و انتقال گردوخاک از نواحی حاشیه تالاب میقان استان مرکزی نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی به گفته رضا مرادی کارشناس هواشناسی بدین شرح است: بر اساس بررسیها، همچنان در هفته جاری جریانات شرقی موثر بر استان، شرقی است؛ هر چند از شدت آن نسبت به روزهای گذشته کاسته شده است.
شرایط برای انتقال ذرات معلق گردوخاک از مناطق بیابانی مرکز کشور و همچنین خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد بویژه نواحی حاشیه تالاب میقان وجود دارد و طی روزهای آتی کم و بیش موجب پدیده گردوغبار در بخشهایی از استان بویژه در ساعات عصر و اوایل شب خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد تا روز سه شنبه شرایط فعلی دمایی تداوم خواهد یافت و نوسان محسوس دما نخواهیم داشت.
وضعیت هوای استان تا اواسط هفته جاری عمدتا صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد و احتمالا غبارآلود پیش بینی میشود.