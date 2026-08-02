به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عظیم طهماسبی افزود: این پرواز توسط شرکت هواپیمایی و در دو مسیر پررفت‌وآمد ارومیه – تهران و ارومیه – مشهد انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، پرواز تهران – ارومیه ساعت ۶ صبح،‌ پرواز ارومیه – مشهد ساعت ۸ صبح، پرواز بازگشت مشهد – ارومیه ساعت ۱۱ صبح و پرواز ارومیه – تهران ساعت ۲ بعدازظهر صورت می‌گیرد.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی ادامه داد: با برقراری این برنامه پروازی، ضمن ایجاد مسیر مستقیم ارومیه–مشهد، تعداد پروازهای برنامه‌ای در مسیر تهران–ارومیه نیز افزایش یافته و دسترسی مسافران به هر دو مقصد تهران و مشهد تسهیل خواهد شد.

طهماسبی با بیان اینکه تداوم این مسیر پروازی به میزان استقبال مسافران بستگی دارد، گفت: در صنعت هوانوردی، میزان تقاضای مسافران مهمترین عامل در ایجاد، توسعه و استمرار مسیرهای هوایی است.