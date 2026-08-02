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سرهنگ امیرحسین نقیمهر گفت: یکی از جدیدترین شگردها، ارسال پیامهایی با عنوان «عکس یادگاری» یا «تو هم داخل این عکس هستی، دانلودش کن» است که کاربران را به نصب فایلهای آلوده ترغیب میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس پلیس فتا گیلان با اشاره به اینکه مجرمان فضای مجازی همواره با بهرهگیری از موضوعات جذاب و مورد توجه کاربران، به دنبال فریب آنان و انتشار بدافزار هستند گفت: یکی از جدیدترین شگردها، ارسال پیامهایی با عنوان «عکس یادگاری» یا «تو هم داخل این عکس هستی، دانلودش کن» است که کاربران را به نصب فایلهای آلوده ترغیب میکند.
وی با بیان اینکه این پیامها معمولاً حاوی لینک یا فایل نصب برنامه بوده و پس از دانلود و اجرا، بدافزار روی تلفن همراه یا رایانه قربانی نصب میشود افزود: مجرمان میتوانند به اطلاعات شخصی، تصاویر، مخاطبان، پیامکها و حتی اطلاعات بانکی افراد دسترسی پیدا کنند.
رئیس پلیس فتا گفت: شهروندان باید از دانلود و نصب هرگونه برنامه یا فایل دریافتی از طریق پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خودداری کرده و نرمافزارهای مورد نیاز را تنها از منابع و فروشگاههای معتبر دریافت کنند.
سرهنگ امیرحسین نقیمهر همچنین افزود:در صورت دریافت چنین پیامهایی از سوی دوستان یا آشنایان، قبل از هرگونه اقدام، از طریق تماس تلفنی یا روش دیگری از صحت ارسال پیام اطمینان حاصل کنند؛ چراکه ممکن است حساب کاربری ارسالکننده نیز هک شده باشد.
وی خاطرنشان کرد: بررسی فرمت فایل، خودداری از کلیک روی لینکهای ناشناس و گزارش پیامهای مشکوک، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آلودگی به بدافزار و سوءاستفاده مجرمان سایبری است.
سرهنگ نقیمهر از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارها و توصیههای پلیس فتا، در صورت مشاهده پیامها یا لینکهای مشکوک، مراتب را از طریق پایگاه اطلاعرسانی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir اطلاع دهند یا برای دریافت راهنمایی با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا ازطریق شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.