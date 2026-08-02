به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران از حضور در آخرین مرحله رقابت‌های انتخابی قهرمانی جهان که خردادماه گذشته به میزبانی تایلند برگزار شد، با کسب ۳ برد پیاپی برابر سنگال، برزیل و لهستان و صدرنشینی در گروه A صاحب سهمیه جهانی شد. بر این اساس، این تیم این روز‌ها در حال آماده سازی برای حضور در این رقابت‌ها است.

ملی پوشان بسکتبال با ویلچر کشورمان پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جهان قرار است بر اساس دعوتنامه دریافتی از ترکیه، در رقابت‌هایی بین المللی به میزبانی این کشور شرکت کند. ترکیه، هلند و لهستان که در مسابقات قهرمانی جهان حضور دارند، تیم‌های حاضر در مسابقات چندجانیه ترکیه هستند.

رقابت‌های بسکتبال با ویلچر ترکیه روز‌های ۲۹ مرداد تا ۳ شهریور به میزبانی استانبول برگزار خواهد شد.