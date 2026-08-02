با پیگیری‌های مستمر اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد و در ادامه اقدامات برای دفاع از حقوق قانونی باشگاه چادرملوی اردکان در پرونده معرفی نماینده سوم فوتبال ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، روند رسیدگی به این موضوع وارد مرحله جدیدی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست بررسی آخرین وضعیت پرونده باشگاه چادرملوی اردکان، به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، و با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال، باشگاه چادرملوی اردکان و سید احمد هاشمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

این نشست در ادامه پیگیری‌های همه‌جانبه مجموعه مدیریتی ورزش استان یزد، محمد رضا بابایی استاندار، مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شواری اسلامی برگزار شد؛ پیگیری‌هایی که با هدف صیانت از حقوق باشگاه چادرملوی اردکان و استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی دنبال شده است.

سید احمد هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، در این خصوص اظهار داشت: از زمان مطرح شدن موضوع معرفی نماینده سوم فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی، مجموعه مدیریت ارشد استان یزد با نگاه حمایتی و مسئولانه، پیگیری حقوق باشگاه چادرملو را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده است از تمامی ظرفیت‌های موجود برای دفاع از حق قانونی این باشگاه استفاده کند.

وی افزود: در این مسیر، علاوه بر پیگیری‌ها از طریق وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال، موضوع از مسیر‌های قانونی و نهاد‌های ذی‌ربط نیز دنبال شده و با همراهی مسئولان استان یزد، نمایندگان مجلس و سایر ظرفیت‌های مدیریتی، تلاش شده است صدای حق‌خواهی باشگاه چادرملوی اردکان به شکل شایسته‌ای منتقل شود.

هاشمی ادامه داد: برگزاری نشست در وزارت ورزش و جوانان و بررسی دقیق ابعاد مختلف پرونده، نتیجه همین پیگیری‌های مستمر است و امیدواریم با ادامه این روند، حقوق باشگاه چادرملوی اردکان به بهترین شکل ممکن پیگیری و احقاق شود.

در این نشست مقرر شد هفت مکاتبه فدراسیون فوتبال با کنفدراسیون فوتبال آسیا در اختیار باشگاه چادرملوی اردکان و افکار عمومی قرار گیرد.

همچنین تصمیم گرفته شد هیأتی مشترک متشکل از نمایندگان فدراسیون فوتبال و باشگاه چادرملوی اردکان برای پیگیری حضوری موضوع و بررسی موارد مطرح‌شده در مکاتبات قبلی، راهی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با تأکید بر ادامه حمایت از باشگاه چادرملوی اردکان خاطرنشان کرد: ورزش استان یزد تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده، در کنار نماینده شایسته فوتبال استان یزد خواهد بود و پیگیری‌ها از مسیر‌های قانونی و رسمی ادامه خواهد داشت و نتایج پیگیری‌ها از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود

گفتنی است باشگاه چادرملوی اردکان به عنوان قهرمان تورنمنت سه‌جانبه اخیر، موضوع معرفی نماینده سوم فوتبال ایران در سطح دوم رقابت‌های باشگاهی آسیا را دنبال می‌کند و مجموعه ورزش استان یزد نیز در راستای دفاع از حقوق این باشگاه، پیگیری‌های خود را در سطوح مختلف ادامه داده است.