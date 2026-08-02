درخشش البرزی ها در مسابقات قرآن کریم
کارگران استان البرز در هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تولید کشور در مشهد مقدس رتبه های برتر را از آن خود کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
،«حسین فلاحنژاد» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تولید کشور از پنجم تا هفتم مردادماه با حضور ۲۶۶ شرکتکننده در مشهد مقدس برگزار شد. در این رویداد معنوی که با رقابت ۱۳۲ مرد و ۱۳۴ زن در پنج رشته قرائت، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم و تفسیر قرآن کریم همراه بود، کاروان قرآنی استان البرز با ۱۰ نماینده (۵ آقا و ۵ خانم) حضور یافت.
فلاحنژاد تصریح کرد: در پایان این رقابتها، «جواد دلفانی» در رشته حفظ کل قرآن کریم و «محمدحسین میرزایی» در رشته حفظ ۲۰ جزء، موفق به کسب رتبه نخست کشور شدند. نمایندگان استان البرز پس از کسب رتبههای برتر در مرحله استانی، به مرحله کشوری این مسابقات در مشهد مقدس اعزام شدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در میان جامعه کار و تلاش، تقویت انس کارگران با کلام الهی، حمایت از استعدادهای قرآنی و حاکم شدن ارزشهای اخلاقی در محیطهای کار را از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد ملی دانست که هر ساله به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود.