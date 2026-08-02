با افتتاح یک واحد بوم‌گردی در ارومیه، تعداد بوم‌گردی‌های آذربایجان غربی به ۴۶ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی ،در قالب رویداد اینوا با حضور علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، قهرمان عیوضلو، فرماندار ارومیه و تعدادی دیگر از مسئولان در روستای قره‌حسنلو ارومیه برگزار شد.

این اقامتگاه با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی به‌عنوان یکی از طرح‌های گردشگری روستایی استان به بهره‌برداری رسیده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر را فراهم کرده است.

با افتتاح این واحد بوم‌گردی در ارومیه، تعداد بوم‌گردی‌های آذربایجان غربی به ۴۶ واحد رسید و ارومیه به هشت واحد رسید.