ورزشکار جوینی خراسان رضوی، پس از درخشش در رقابت‌های کشوری به اردوی تیم ملی فوتوالی ایران دعوت شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمدامین نقابی، بازیکن مستعد فوتوالی شهرستان جوین، با ارائه عملکردی درخشان در مسابقات کشوری توانست نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کرده و به اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتوالی ایران راه یابد.

این مرحله از اردوی تیم ملی فوتوالی کشور از سوم تا هفتم مردادماه به میزبانی شهر بجنورد در استان خراسان شمالی برگزار شد و نقابی در کنار دیگر بازیکنان دعوت‌شده، تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی پشت سر گذاشت.