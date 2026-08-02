رئیس بازرسی کل فراجا گفت: بیش از ۹۰ درصد زائران و مردم از خدمات پلیس به زوار رضایت داشته‌اند.

رضایتمندی بیش از ۹۰ درصد زائران و مردم از خدمات پلیس به زوار

رضایتمندی بیش از ۹۰ درصد زائران و مردم از خدمات پلیس به زوار



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار "مهدی معصوم بیگی" افزود: بازرسی فراجا تحت عنوان قرارگاه یاسر و پیش از ماموریت اربعین فعالیت خود را در استان‌های هدف آغاز و در هر مرزی که شاهد تردد زوار هستیم تیم‌هایی مستقر شدند.

وی هدف از استقرار تیم‌های بازرسی در پایانه‌های مرزی را تسهیل خدمات رسانی به زوار و رفع نواقص و مشکلات احتمالی عنوان کرد و گفت: آنچه که تا امروز شاهد آن بوده‌ایم اجرای درست وظایف و ماموریت‌های محوله در اربعین بوده است.

سردار معصوم بیگی با بیان اینکه چه در مرز خسروی و چه در دیگر مرز‌های کشور هیچ مانعی در اجرای ماموریت اربعین وجود نداشته است، افزود: خدمات لازم به زوار در بخش‌های مختلف در حال ارائه بوده و فرماندهان انتظامی و مرزبانی استان‌ها نیز با جدیت و شبانه روز پای کار بوده‌اند که جای قدردانی دارد.

رئیس بازرسی کل فراجا همچنین با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران، گفت: امنیت محور‌های محل تردد زائران تامین و تیم‌های پلیس راه و راهور در کنار ماموران انتظامی و امنیتی شبانه روز حضور دارند تا زوار در سلامت کامل به شهر و دیار خود بازگردند.

وی همچنین با اشاره به رضایتمندی بیش از ۹۰ درصد زائران و مردم از خدمات پلیس به زوار در ایام ماموریت اربعین، گفت: این حجم بالای رضایتمندی به خوبی نشان می‌دهد همکاران ما با جان و دل برای خدمت و جلب رضایت زائران امام حسین (ع) تلاش می‌کنند.

سردار معصوم بیگی در پایان ابراز امیدواری کرد موفقیت همکاران در اجرای وظایف محوله ماموریت اربعین تا پایان ادامه یابد و زائران گرامی نیز پلیس را از دعای خیر خود بی نصیب نگذارند.