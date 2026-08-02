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دبیرکل کمیته ملی المپیک در بازدید از اردوی تیم ملی ووشو گفت: ووشو همواره از رشتههای موفق ورزش ایران بوده و معتقدم دستیابی به یک نتیجه تاریخی در بازیهای آسیایی ناگویا دور از دسترس نیست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک در جریان حضور در آکادمی ملی ووشو ایران و بازدید از اردوی تیمهای ملی ووشو ساندا و تالو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ادامه بازدیدهای کمیته ملی المپیک از اردوهای تیمهای ملی، امروز در فدراسیون ووشو حضور پیدا کردیم و از روند آمادهسازی ملیپوشان، بازدید کردیم. خدا را شکر ووشوی ایران در سالهای اخیر همواره یکی از رشتههای موفق ورزش کشور بوده. اگر عملکرد این رشته را از بازیهای آسیایی گوانگژو تاکنون بررسی کنیم، میبینیم که همواره نتایج بسیار ارزشمندی برای کاروان ایران به دست آورده و در دوره گذشته بازیهای آسیایی هانگژو نیز پس از کشتی، بهترین عملکرد را در میان رشتههای ورزشی به خود اختصاص داد.
وی در ادامه عنوان داشت: امروز نیز شاهد حضور تیمی جوان بودیم که فرآیند تغییر نسل در آن به خوبی انجام شده است. تقریبا از ترکیب تیم اعزامی به بازیهای آسیایی هانگژو در بخش ساندا، تنها یک نفر باقی مانده است. این موضوع از یک سو کار را دشوار میکند، اما از سوی دیگر، انگیزه، انرژی و ظرفیت بالای این جوانان میتواند زمینهساز اتفاقات بسیار خوبی باشد. امیدواریم ملیپوشان ووشو همچون گذشته موجب افتخارآفرینی و به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران شوند.
علینژاد درخصوص بازیهای آسیایی گفت: اگر شرایط امروز را با کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی گوانگژو در سال ۲۰۱۰ مقایسه کنیم، شباهتهای زیادی وجود دارد. در آن زمان نیز تیم ایران دچار پوستاندازی شده بود و بسیاری از ورزشکاران تجربه حضور در این رقابتها را نداشتند، اما همان تیم موفق شد بهترین نتیجه تاریخ ووشوی ایران در بازیهای آسیایی را با کسب سه مدال طلا رقم بزند.
وی ادامه داد: اکنون نیز شرایط مشابهی را در این تیم میبینم. هرچند میانگین سنی ورزشکاران پایین است، اما بسیاری از آنها در ردههای سنی پایه در مسابقات بینالمللی حضور داشتهاند و حتی برخی با وجود سن ۲۰ یا ۲۱ سال، سابقه حضور در رقابتهای قهرمانی جهان و کسب عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه دارند؛ بنابراین معتقدم دستیابی به یک نتیجه تاریخی در بازیهای آسیایی ناگویا دور از دسترس نیست.
علینژاد درخصوص دغدغه ووشوکاران گفت: در جریان این بازدید، ملیپوشان دغدغهها و درخواستهای خود را نیز مطرح کردند؛ از جمله برگزاری اردوهای تدارکاتی برای تطبیق با شرایط آبوهوایی محل مسابقات و همچنین درخواست برگزاری اردوی زیارتی. فدراسیون برنامههای مشخصی برای آمادهسازی تیمهای ملی دارد و خوشبختانه ورزشکاران اخیراً نیز در رقابتهای مناسبی در کشور چین شرکت کردهاند. این روند برنامهریزی و آمادهسازی ادامه خواهد داشت. پیشنهاد مطرحشده درباره برگزاری اردوی زیارتی نیز در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک بررسی خواهد شد و در صورت فراهم بودن شرایط، حتما برای اجرای آن اقدام میکنیم.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه درباره موضوع پرداخت حقوق به ورزشکاران گفت: بر اساس دستور وزارت ورزش و جوانان، فدراسیونها موظف شدهاند برای ورزشکاران خود حقوق در نظر بگیرند. علاوه بر این، ادارات کل ورزش و جوانان استانها نیز اعتبارات جداگانهای برای این موضوع پیشبینی کردهاند. یکی از درخواستهای مطرحشده از سوی ورزشکاران، پیگیری اجرای این موضوع از سوی فدراسیونها بود تا در مواردی که پرداختها انجام نشده، از طریق ادارات کل مربوطه پیگیری لازم صورت گیرد.
علینژاد همچنین درباره لباس کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار داشت: نگاه ما این است که در هر رویداد، تغییر لباس نداشته باشیم. اگر به کاروان سایر کشورها نیز نگاه کنید، بسیاری از آنها همین رویه را دنبال میکنند. لباسی که سال گذشته طراحی شد و در بازیهای آسیایی جوانان، بازیهای کشورهای اسلامی و بازیهای ساحلی مورد استفاده قرار گرفت، از نظر کیفیت و طراحی رضایت ورزشکاران را جلب کرده است؛ بنابراین در بازیهای آسیایی ناگویا نیز از همان لباس استفاده خواهیم کرد.
وی در پایان گفت: برای مراسم رژه نیز مانند بسیاری از کشورها، ورزشکاران با گرمکن رسمی کاروان حاضر خواهند شد و استفاده از کت و شلوار در برنامه نیست. همچنین هیچ تغییری در رنگ لباسها ایجاد نخواهد شد و همان طراحی و رنگبندی رویدادهای گذشته حفظ میشود.