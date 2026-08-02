به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، صالح محمدی با اعلام تعرفه عملیات برداشت مکانیزه برنج در سال ۱۴۰۵ گفت : تعرفه برداشت محصول با کمباین مخصوص برنج در شرایط متعارف معادل ۴ درصد شلتوک استحصالی تعیین شده که به ازای هر ۲۵ گونی شلتوک، یک گونی به عنوان دستمزد برداشت محاسبه می‌شود.

وی افزود: برای برداشت محصول نیمه‌ورس با کمباین مخصوص برنج، تعرفه ۴.۵ درصد شلتوک استحصالی در نظر گرفته شده و به ازای هر ۲۲ گونی شلتوک، یک گونی به عنوان دستمزد دریافت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در برداشت محصول کاملاً خوابیده با کمباین برنج نیز تعرفه ۵ درصد شلتوک استحصالی تعیین شده و به ازای هر ۲۰ گونی شلتوک استحصالی، یک گونی به عنوان دستمزد برداشت اختصاص می‌یابد.

محمدی با اشاره به سایر تعرفه‌های مصوب افزود: تعرفه عملیات درو با دروگر خودکششی یا هد دروگر ۴۲ میلیون ریال به ازای هر هکتار تعیین شده است.

وی گفت: همچنین تعرفه خرمن کوبی با خرمن کوب‌های پشت تراکتوری نیز معادل ۳ درصد شلتوک استحصالی بوده و به ازای هر ۳۳ گونی شلتوک، یک گونی به عنوان دستمزد محاسبه می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر اینکه تعرفه‌های اعلام‌شده برای انجام عملیات در شرایط متعارف تعیین شده است، افزود: در شرایط غیرمتعارف، هرگونه توافق میان کشاورز و مالک دستگاه، مشروط به انجام به‌موقع عملیات، بلامانع است، اما در صورت بروز اختلاف، تعرفه‌های ابلاغی ملاک عمل خواهد بود.